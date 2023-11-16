النائب العام يلتقي عددا من أعضاء النيابة العامة

التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف طنطا، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة.

جاء اللقاء في ضوء حرص النائب العام على التواصل المباشر مع أبنائه من أعضاء النيابة العامة، وإتاحة الفرصة لهم، ليكونوا على تواصل دائم معه.

وعرض أعضاء النيابة العامة عليه خلال اللقاء آلية مباشرتهم لأعمالهم، وأفكارهم في تطوير العمل بالنيابة العامة، فاستمع لهم ووجههم إلى الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة، وضمان معاملتهم بما ينبغي لهم من احترامٍ يحفظ لهم كرامتهم وقيمتهم.

يأتي ذلك إيمانًا من النائب العام بأن أعضاء النيابة العامة هم الركيزة الأساسية، والعنصر الأهم في منظومة عمل النيابة، وثروتها الحقيقية.

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وفي الختام أكد شوقي على توفير جميع ما يحتاجه الأعضاء لانتظام وحسن سير العدالة، والاهتمام البالغ بوجود حلقـة تواصل مباشرة دون رقيب أو وسيط، كما أكد عزمه على عقد مزيد من اللقاءات مع أبنائه بمختلف النيابات.