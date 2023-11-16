محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان الموسيقى ويتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان وحديقة ألنبي

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ميدان الموسيقى بمنطقة رشدي بنطاق حي شرق،كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان وحديقة ألنبي، وذلك في إطار مسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها»، لتطوير الميادين وزيادة المسطحات الخضراء اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن استمرار العمل والجهود المتواصلة في تطوير وتجميل وزراعة الميادين، وإضافة اللمسات الجمالية من خلال تجميل وتشجير الميادين بتصميمات جمالية لتحسين الهوية البصرية، وبما يتواءم مع البعد البيئي والحضاري.

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وأكد الشريف أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال رفع كفاءة وتجميل للميادين يهدف لتحسين المظهر العام بكافة أحياء المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن أعمال التطوير تمت بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية ومؤسسات المجتمع المدني مثل "جمعية كفر عبده" التي ساهمت في تطوير ورفع كفاءة الميادين بنطاق حي شرق، مما يؤكد الدور الفعال للمجتمع المدني في الإسكندرية.