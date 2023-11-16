الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة نقل وملاكي بالمنيا (صور)

إصابة 6 أشخاص في
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة،فيتو

أصيب 6 أشخاص بالمنيا إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخرى ملاكي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين بمدخل أبو شناف بدائري المنيا، وأسفر عن مصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مركز المنيا إلى موقع تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

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تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

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