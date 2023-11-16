نتنياهو يزعم: لدينا مؤشرات قوية على وجود الأسرى الإسرائيليين في مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء، زعم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: إن لديهم مؤشرات قوية على وجود الرهائن الإسرائيليين- في إشارة إلى الأسرى لدى حماس، في مستشفى الشفاء.

الأسرى الإسرائيليين

وواصل نتنياهو تصريحاته الكاذبة لـ هيئة "سي بي إس" في نبأ عاجل منذ قليل: إن هذه المؤشرات أحد أهم أسباب دخول قواتنا للمجمع الطبي.

خطة أمريكا بشأن غزة



وكشفت وكالة بلومبيرج منذ قليل، عن خطة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين بشأن قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

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وأكدت “بلومبيرج” نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدفعون نحو خطة لنشر قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة بعد الحرب.

موقف الدول العربية بشأن خطط غزة



ولفتت إلى أن الدول العربية مترددة بمناقشة خطط مفصلة بشأن غزة ومتمسكة حاليًا بدعوات وقف إطلاق النار.وأشارت إلى أنه ليس لدى المسئولين الإسرائيليين ثقة كبيرة في أي جهة خارجية تدخل غزة.

الهجوم البري على غزة

وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال سيبدأ المرحلة التالية من العملية البرية.

وفي وقت سابق زعمت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة، في ظل استمرار الهجوم على القطاع.

مهلة لسكان أحياء عدة في شمال غزة

وأمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة في عدة أحياء عدة في شمال القطاع مهلة حتى الرابعة عصرا للتوجه إلى جنوب القطاع.

ومن ضمن الأحياء التي أعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكانها أمرا بالإخلاء: “تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي والدرج والتفاح والشجاعية وجباليا”، وطلب من سكانها التوجه إلى جنوب وادي غزة.