الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 17 -11- 2023 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.  

 

حالة الطقس غدًا الجمعة 17 - 11 -2023 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا الجمعة  17_11_2023 في الإسماعيلية


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على سيناء، لطيف ليلًا.

Advertisements


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائر القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي في الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملًا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الجمعة

مواد متعلقة

أمطار متوسطة على هذه المناطق غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 17-11-2023 في مصر

الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة على هذه المناطق غدا

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الأحد المقبل

حالة الطقس غدا الجمعة 17-11-2023 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 16-11-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 16 -11-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 16-11-2023 في مصر

الأكثر قراءة

أول تعليق من اتحاد الكرة على قرار فيتوريا باستبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد

فيتوريا يستبعد 3 نجوم من معسكر منتخب مصر ومباراة سيراليون

خبير اقتصادي يتوقع ارتفاعا جديدا في أسعار السلع الأساسية ويكشف السبب

أول استطلاع رأي منذ بداية الحرب يظهر انهيار حزب نتنياهو

جهاد جريشة: هدف صلاح الأول في جيبوتي من تسلل وركلة الجزاء غير صحيحة

56 نائبا بحزب العمال البريطاني يطالبون بوقف إطلاق النار بغزة

الخارجية الأمريكية تطالب إسرائيل بحماية المستشفيات والمدنيين في غزة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

Advertisements

منوعات

المزيد

أحمد حلمي يتحدث عن أكثر وقت محزن له في عام 2023

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

أسعار الحبوب اليوم، 800 جنيه ارتفاعًا في طن علف الدواجن بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الأوقاف تعقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف في مساجد الجمهورية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية