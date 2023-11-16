الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس ٣ متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من السكر التمويني في السوق السوداء

حبس متهمين لبيعهم
حبس متهمين لبيعهم أطنانًا من السكر التمويني في السوق السوداء

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء، وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.


كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق-  بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.

 وعلى إثر ذلك جرى ضبط عددٍ من المتهمين الضالعين في ارتكاب تلك الواقعة، وبحوزتهم خمسة وستون طن سكر تمويني. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بحبس ثلاثة من المتهمين وضبط آخرين وإحضارهم، كما أمرت ببيع مضبوطات السكر بالسعر الرسمي.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة العامة لشرطة التموين التموين والتجارة السوق السوداء السكر التمويني التموين والتجارة الداخلية النيابة العامة

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة اعتدى عليها ٣ أشخاص بعين شمس

نص أقوال 5 أشخاص في التحقيق معهم بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة

بعد مصرع سيدة من الأدخنة، روشتة من الحماية المدنية لتجنب حدوث حرائق الشقق

تقرير المعمل الجنائي يكشف سبب حريق 3 مخازن كرتون بالمرج

استعجال تقرير الطب الشرعي لسيدة لقيت مصرعها في حريق شقة بمصر الجديدة

تفريغ كاميرات المراقبة لـ 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة

تحرك جديد ضد تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة أبواب المقابر

حبس عاطلين بحوزتهما 300 طربة حشيش في الإسكندرية

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر ضمن تصفيات مونديال 2026

مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة (بث مباشر)

فيتوريا يوضح سبب تغيير محمد عبد المنعم أمام جيبوتي

جيش الاحتلال يزعم : مستشفى الشفاء منطقة حرب وهذه قصة جثة الأسيرة الإسرائيلية

غضب إمام عاشور بعد عدم مشاركته أمام جيبوتي ومدرب منتخب مصر يحاول تهدئته

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة اعتدى عليها ٣ أشخاص بعين شمس

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

طريقة عمل كيكة الرواني، ألذ تحلية لأفراد أسرتك

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف في مساجد الجمهورية (فيديو)

لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

باحث بهيئة كبار العلماء: الأخلاق والقيم في الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة

المزيد
الجريدة الرسمية