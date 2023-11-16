الخميس 16 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحمد حلمي يتحدث عن أكثر وقت محزن له في عام 2023

أحمد حلمي، فيتو
أحمد حلمي، فيتو

قال الفنان أحمد حلمي: إن الحزن بالنسبة له بدأ منذ يوم ٧ أكتوبر، منذ بداية الأحداث الدامية التي حدثت في غزة، والشعور بالعجز حينها لأنها لحظة مميتة. 

 

وأضاف أحمد حلمي أثناء استضافته ببرنامج sold out كامل العدد مع الإعلامي محمود سعد، أنه يتمنى انتهاء صمود الشعب الفلسطيني بالنصر.

 

أحمد حلمي

 

وذلك في أول ظهور إعلامي له منذ فترة طويلة، فقد حل  أحمد حلمي ضيفًا على حلقتي الأسبوع الحالي من برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد يومي الخميس والجمعة الساعة 9 مساء على قناة "CBC".

 

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وخلال الحلقة، كشف أحمد حلمي الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة، منها كواليس تقديمه برنامج "لعب عيال" وتفاصيل أول اجتماع جمعه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، كما تحدث أيضًا عن علاقته بأولاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ زواجه بالنجمة منى زكي.

 

كما تحدث أحمد حلمي خلال الحوار عن سبب ابتعاده عن الدراما التليفزيونية، ويعلن لأول مرة عن تقديمه لجزء جديد من فيلم "كده رضا" كما يكشف أيضًا عن أقرب 3 أفلام لقلبه، وقصة ترشح النجم الكبير عمر الشريف لمشاركته في بطولة فيلم “عسل أسود”.

 

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أحمد حلمي الإعلامي محمود سعد الدراما التليفزيونية الشعب الفلسطيني النجمة مني زكي

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