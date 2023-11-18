ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

برغم أن يوم السبت هو أحد أيام الأسبوع السبعة، وبرغم أنه أول أيام الأسبوع إلا أن له قدسية خاصة في الديانة اليهودية وهو يوم عظيم لديهم، فلماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم، وما هي قصة أصحاب السبت.. كل هذا وأكثر سنتعرف عليه من خلال التقرير التالي فإلى التفاصيل

لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم وما هي قصة أصحاب السبت؟

أيام الأسبوع في القرآن الكريم

ذكر الله تعالى في كتابه العزيز يومين فقط من أيام الأسبوع، هما كالتالي:

1- يوم السبت:

جاءت كلمة (السبت) في القرآن الكريم في مواضع عدة وتحديدا مع اليهود إذ يعد السبت هو يومهم المقدس:

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2- يوم الجمعة:

سميت سورة في القرآن الكريم بـ (سورة الجمعة)، كما ذكر في آية من آيات هذه السورة:

- يقول الله تعالى في سورة الجمعة (آية: 9): {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}.

آيات ورد فيها "السبت"

1- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥ البقرة﴾

2- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧ النساء﴾

3- وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤ النساء﴾

4- وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣ الأعراف﴾

5- إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤ النحل﴾

لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم

أصل السبت: القطع، قيل: سمي يوم السبت بذلك لأن الله تعالى قطع فيه الخلق، وقيل: لأن اليهود أمروا فيه بقطع الأعمال.

والسبت هو أحد أيام الأسبوع ويوم السبت فى التوراة المنزلة على النبي موسى (ص) يوم راحة من العمل الوظيفي حيث لا يجوز فيه للمؤمن الخروج للسعى خلف الرزق، ففي تفسير الطبري يقول: “وأصل “السبت” الهدوّ والسكون في راحة ودعة، ولذلك قيل للنائم “مسبوت” لهدوّه وسكون جسده واستراحته، كما قال جل ثناؤه: “وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا” (النبأ: 9) أي راحة لأجسادكم.

وبحسب علماء اللغة هو مصدر من قول القائل: “سبت فلان يسبت سبتا “.وقد قيل: إنه سمي “سبتا”، لأن الله جل ثناؤه فرغ يوم الجمعة – وهو اليوم الذي قبله – من خلق جميع خلقه.” (تفسير الطبري في شرح البقرة 65).

من هم أصحاب السبت وما قصَّتهم

ذكر المفسرون أن هذه القصة كانت في زمن داود ـ عليه السلام ـ وأن القرية قيل: هي “أيلة”، أو هي “مدين” بين أيلة والطور، وقيل “طبرية”، وقيل: هي من سواحل الشام. وأنَّ إبليس أوْحى إليهم فقال: إنما نُهيتُم عن أخْذِها يوم السبت، فاتَّخَذوا الحياض، فكانوا يَسْوقُون الحِيتَان إليها يوم الجمعة فتَبْقى فيها فلا يُمكنها الخروج منها لقلَّة الماء، فيأخذونها يوم الأحد. وبهذه الحيلة كَثُر صيد الحيتان، ورأى الناس أنَّ مَن صنع هذا لا يُبتلى، فعمرت الأسواق بها، وأعلن الفسقة بصيدها، فقامت فرقة من بني إسرائيل ونهت وجاهرت بالنهي واعتزلت.

وقيل: إن بَنِي إسرائيل افترقت ثلاث فرق، فرقة عصت وصادت، وكانوا نحوًا من سبعين ألفًا، وفِرقة نهت واعتزلت، وكانوا اثني عشر ألفًا، وفرقة اعتزلت ولم تَنْهَ ولم تَعْصِ، وأن هذه الفرقة قالت للناهية كما قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُم أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (سورة الأعراف:164)،

وقد قال تعالى في حق اليهود: (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) (سورة البقرة:65) حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت عقابًا وامتحانًا لهم، فكثُر السمك يوم السبت فلم يُطِيقوا الصبر على الامتحان، فتَحايَلُوا وحبسوه إلى أن ينتهي اليوم فيصطادوه بعد ذلك

قال تعالى: (وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) (سورة الأعراف:163)، فمسخ الله المُعتدين قِردة وخنازير، أي جعل أخلاقهم كأخلاقها، وقيل: بل مسخَهم الله شكلًا وموضوعًا، فكانوا قِردة وخنازير. ثم قيل: إن الله أهلكهم بعد ذلك حتى لا يتناسلوا.

لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم وما هي قصة أصحاب السبت؟

السبت عند اليهود

يعتبر السبت هو العيد الأسبوعي عند اليهود وهو أهم عيد، حيث إنه الوحيد بين الأعياد الذي ذكر في الوصايا العشر.

وبرغم أن السبت يذكر كيوم مستقل في التقويم الأسبوعي لكنه يبدأ حقيقة في الليلة السابقة مساء يوم الجمعة.

والسبب في هذا هو أن الْيَوْمَ يتبدل بحسب التقويم اليهودي مع غياب الشمس حيث تذكر التوراة كثيرًا بدء الْيَوْمَ الجديد بقول: “أتى المساء ثم أتى الصباح …” وطبعًا هذا الأمر يشمل كافة أيام الأعياد اليهودية.

اليهود مأمورون بحسب الوصايا العشر أن يعظموا سابع أيام الأسبوع فيسبتوا فيه متذكرين أن “الرب قضى يوم عطلة” بعدت خلق الخلق.

يتم تمضية يوم السبت مناصفة في الكنيس والبيت، ففي البيت تشعل شمعات السبت وتبارك قبل بدئه مباشرة، بينما يستقبل السبت في الكنيس، فيتم الاحتفال به في البيت بين أفراد العائلة بتناولهم لوجبة العيد.

تقام أهم صلاة في الأسبوع صباح السبت في الكنيس وتصل ذروتها عند تلاوة نص التوراة المخصص لذلك الأسبوع كجزء من تلك الصلاة.