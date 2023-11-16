الخميس 16 نوفمبر 2023
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رياضة

الجابون يفوز على كينيا 2-1 في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب الجابون، فيتو
منتخب الجابون، فيتو

نجح منتخب الجابون في قلب تأخره أمام ضيفه منتخب كينيا، لفوز ثمين (2-1) في الوقت القاتل، مساء اليوم الخميس، بالجولة الأولى للمجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقررة في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

وشهدت المجموعة أيضا فوز منتخب بوروندي على ضيفه منتخب جامبيا (3-2)، في وقت سابق اليوم.

 

تفاصيل مباراة الجابون وكينيا

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب كينيا بهدف حمل توقيع مسعود جوما في الدقيقة 40.

 

واستعاد منتخب الجابون اتزانه في الشوط الثاني، ليحرز دينيس بوانجا هدف التعادل في الدقيقة 60، فيما تكفل جيلور كانجا كاكو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88.

 

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فوز بوروندي على جامبيا

وفي اللقاء الآخر، حقق منتخب بوروندي بداية واعدة في مشواره بالمجموعة، بعد تغلبه (3-2) على ضيفه منتخب جامبيا.

 

وافتتح عابدي بيجيرمانا التسجيل لبوروندي في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله فريديريك نسابيومفا الهدف الثاني في الدقيقة 35.

 

غير أن المنتخب الجامبي قلص الفارق عقب تسجيل موسى بارو هدفا للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

 

وبينما حاول منتخب جامبيا إدراك التعادل خلال الشوط الثاني، عزز سودي عبد الله تقدم منتخب بوروندي، بعدما أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

 

فيما سجل إيبريما كولي الهدف الثاني لجامبيا في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

 

ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة الأولى بالمجموعة غدا الجمعة، حيث يلتقي منتخب كوت ديفوار مع ضيفه سيشل.

 

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