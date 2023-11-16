نص أقوال 5 أشخاص في التحقيق معهم بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة

استمعت جهات التحقيق، لأقوال 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الخليفة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وفي البداية أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع آخرين جارٍ ضبطهم وإحضارهم، وذلك رغبة في جمع الأموال والكسب السريع.

واعترف أحدهم، بأن أحد الدجالين جاء لهم وأقنعهم بأن أسفل العقار هناك مقبرة أثرية، وأن حياتهم المالية سوف تتغير إن قرروا الحفر أسفل منزلهم وأنه لن يأخذ أي مقابل مادي إلا بعد إخراج المقبرة من أسفل العقار، وبالفعل من هنا جاءهم فكرة المخطط الشيطاني لارتكاب الواقعة.

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وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وأمكن ضبط 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.

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وعُثر بداخله على حفرة بعمق 20 مترا وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.