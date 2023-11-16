روي فيتوريا يحقق الانتصار بسداسية للمرة الـ 6 في تاريخه

حقق منتخب مصر، أكبر انتصار تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، بتغلبه على ضيفه جيبوتي بنتيجة 6-0، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر، فوزه العاشر خلال 12 مباراة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا مديره الفني، الذي تعادل فقط مع الجزائر، وخسر أمام تونس.

سادس انتصار بسداسية في تاريخ فيتوريا

وحقق روي فيتوريا، سادس انتصار بنتيجة 6-0 في مشواره التدريبي، وهو أكبر فوز للمدرب البرتغالي طوال مشواره.

وسبق أن فاز فيتوريا بنفس النتيجة 5 مرات سابقة، من بينها 4 مرات مع بنفيكا على حساب بلينسيس في الدوري يوم 11 سبتمبر 2015، وأمام ماريتمو يوم 6 يناير 2016 في الدوري البرتغالي.

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وفاز بنفيكا مع فيتوريا بنفس النتيجة يوم 19 نوفمبر 2016 على حساب ماريتمو في كأس الرابطة البرتغالية، وأمام فيتوريا سيتوبال يوم 26 نوفمبر 2017 بالدوري البرتغالي.

وحقق فيتوريا نفس النتيجة مع النصر السعودي على حساب الفيحاء يوم 21 يناير 2019 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الانتصار بسداسية لمنتخب مصر

يشار إلى أن الفوز بسداسية دون رد، ليس الانتصار الأكبر للفراعنة في تصفيات كأس العالم بل سبق أن حقق منتخب مصر، الفوز على ناميبيا بنتيجة 8-2 في تصفيات كأس العالم 2002.

سجل أهداف منتخب مصر في شباك جيبوتي، محمد صلاح (سوبر هاتريك) في الدقائق 17 و22 و48 و69، ومصطفى محمد في الدقيقة 73، ومحمود تريزيجيه في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط.