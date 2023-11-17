الأوقات التي لا يجوز فيها قراءة القرآن، 5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

كلنا يعلم أن تلاوة القرآن الكريم هي أفضل الذكر، فالقرآن الكريم هو نورٌ يضيء دروبنا بالإيمان، ونرفع به درجاتنا، ولقارئ القرآن الأجر العظيم من عند الرحمن، كما ورد في حديث روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». أخرجه البخاري. إلا أن هناك 5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض نبينها في هذا التحقيق.

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الأوقات التي لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم

1- تحرم قراءة القرآن للمسلم وهو جُنب، وذلك لأن القرآن الكريم مقدس وكلام الخالق سبحانه، وله احترامُه وتقديره، قال علي - رضي الله عنه -: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه - وربما قال: ولا يحجزه - عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة أو إلا الجنابة».

2- لا يجوز قراءة القرآن الكريم للمرأة المسلمة، أوقات الحيض أو النفاس، وذلك لأنها لا تكون على طهارة، ففي ذلك تَخَلٍّ بأحد شروط القراءة.

3- لا يجوز قراءة القرآن الكريم أوقات الركوع والسجود في الصلاة إلا بعض الأدعية والأذكار، فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد».

4- لا يجوز قراءة القرآن في الخلاء والأماكن القذرة؛ إجلالًا وتعظيمًا للقرآن: وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد امتنع عن رد السلام وهو مكان الخلاء، فالامتناع عن القراءة من باب أولى.

5- وتكره التلاوة أثناء الوضوء؛ فالثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسمي الله - عز وجل - قبل الوضوء، ولا يتكلم أثنائه.

6- بعض الفقهاء يرى وجوب عدم التلاوة أثناء قراءة الإمام جهرًا إلا الفاتحة: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟»، فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: «إني أقول مالي أنازع القرآن!»، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

حكم الاستماع لتلاوة القرآن الكريم

حَكَى ابن المنذر الإجماع على أن استماع القرآن والإنصات إليه واجب في الصلاة وخطبة الجمعة، وليس واجبًا في غير هاتين الحالتين، بل هو سنة، فقد رَوَى أحمد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “من استَمع إلى آية من كتاب الله كُتبَت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نُورًا يوم القيامة” ذكره ابن كثير عند تفسير الآية المذكورة (وإذا قُرِئَ الْقُرآنُ فاسْتَمِعُوا لَهُ).

5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

وذلك لأن وجوب الاستماع فيه حرج كبير على القائمين بأعمال ضرورية تحتاج إلى يقظة وعدم انشغال، ولكن إذا كان الإنسان في مجلس القرآن ولا يوجد عمل يَشغَله ينبغي أو يجب أن يَتأدَّب في المجلس ولا يَنشَغل عن الاستماع إليه بحديث أو غيره، وبخاصة مع رفع الصوت بالحديث، وتَعظُم المسئولية إذا كان قاصدًا برفع الصوت التشويش على القرآن.

5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

حكم قراءة القرآن في الأماكن العامّة

قراءة القرآن في أي مكان طاهر محترَم لا حرج فيها مطلقًا، إذا قصد بها ذكر الله والتعبد ورجاء الثواب من الله سبحانه، أو التعليم للغير كيفية التلاوة أو أحكام القرآن وهدايته، ويدلُّ على ذلك إطلاق قوله تعالى: (الذينَ يَذْكُرون اللهَ قِيامًا وقُعودًا وعَلَى جُنُوبِهِمْ) [سورة آل عمران: 191]. وإطلاق قوله: (يا أيُّها الذينَ آَمنوا اذْكروا اللهَ ذِكْرًا كَثيرًا. وسبِّحوه بُكرةً وأَصيلًا) [الأحزاب: 41، 42].

والقرآن أشرف الذِّكر، وذلك إلى جانب ما ورد من الحث على قراءة القرآن. وإنما الممنوع أن يتَّخَذ القرآن وسيلة للاستجداء واستدرار عطف الناس، وبخاصة ما يكون عليه المُستجدي من هيئة مبتذَلة، كأنّها عنوان للقراء أو المشتغلين بالدين عامة وعلى هذا يحمل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أحمد: “اقرؤوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلُوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به”.

حكم تشغيل القرآن الكريم والنوم دون الاستماع له

رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، على سؤال تشغيل القرآن الكريم أثناء النوم، وقال إن الأصل في هذه المسألة هو الإنصات والاستماع للقرآن، لكن تشغيل القرآن الكريم أثناء النوم لا يأثم عليه الإنسان بل يثاب عليه ما دام يريد سماع أو إسماع غيره للقرآن الكريم.

حكم تشغيل القرآن دون تركيز مع التلاوة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حكم تشغيل تلاوة آيات القرآن عبر المذياع أو جهاز التسجيل في المنزل أو العمل دون تركيز مع التلاوة جائز شرعًا.

وأضاف، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصري على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، ردًا على سؤال حول حكم تشغيل آيات القرآن عبر المذياع حال عدم انشغال أحد إليه، وعدم الاستماع إليه، أن تشغيل صوت القرآن في المنزل أو مقر العمل، أمر فيه بركة، وله أجر وثواب، حتى مع عدم التركيز مع آياته. وتابع: «مجرد قراءة القرآن في المنزل بحد ذاته طرد للشياطين بالتالي لا حرمانية في تشغيل القرآن حتى مع عدم التركيز مع تلاوته بسبب عمل».

5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة بخصوص قراءة القرآن بدون وضوء، وأفادت الدار، في بيان لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ، ويستحب عدم مسِّ المصحف الورقي بغير وضوءٍ؛ عملًا بقول الله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾.

وأوضحت أن ذلك بخلاف المصحف الإلكتروني؛ فلا حرج في مسِّه بغير وضوء؛ لأنه لا ينطبق عليه أحكام المصحف شرعًا.