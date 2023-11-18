بالتزامن مع استمرار أحداث العدوان الصهيوني على قطاع غزة، يظل الدعاء لأهل فلسطين وقطاع غزة وشهدائها هو الشغل الشاغل للكثير من العرب والمسلمين، الذين لا يملكون إلا الدعاء لأهل فلسطين بالنصر والثبات، وفي السطور القادمة نقدم لكم أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين.

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

دعاء لنصرة أهل فلسطين

اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فانصرنا بنصرك واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا.

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نعوذ بكَ يا الله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا ‏اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ‏اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع فاحفظهم بحفظك ورعايتك.

اللهم كن لنا يا رب العالمين ولا تكن علينا، اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تنصرنا وأن تَنْقُلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك.

اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا.

اللهم احفظ أهل فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام، وارزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم اللهم اجعل لأهل غزة العزة والنصرة والغلبة والهيبة.

اللهم نستودعك فلسطين وكل أهالي غزّة فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وانزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض بما ومن عليها اللهم إنّا لا نملِك لهم إلا الدُّعاء فَيا رب لا تردّ لنا دُعاء.

اللهم إنهم أهلنا قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم في شهرك الكريم ومُنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.

اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب المَقَادِسَة أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار، اللهم احم الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما عليهم.

اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب شبكة الخداع اجعله يا سيدي مسوقا إليها ومصيدا فيها وأسيرا لديها.

الدعاء لبيت المقدس والقدس والمسجد الأقصى

اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين، اللهُم كُن لهم عونًا ونصيرًا يا رب العالمين.

اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم انصر شعب فلسطين ضد المحتلين.

اللهم احم الأقصى يا ارحم الراحمين، كما أسألك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

يا الله إنَّهم عبادك المُستَضعفون فَكُنْ لهم عونا ومعينا يا رب انصر فلسطين الحبيبة.

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

الدعاء للمرابطين في فلسطين

اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

يارب كن العَون والنّصر لأهلنا المرابطين في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.

يا رب سدد ضربات المقاومة والمرابطين واقتل الغاصبين ومن عاونهم، واتقذف الرعب في قلوب اليهود يا الله.

اللهم نستودعك يا الله المرابطين من أهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، التي باركتها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر.

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

أدعية قصيرة لنصرة فلسطين

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام.

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم انصر اخواننا في فلسطين.

اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الاقصى ردًا جميلًا، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

دعاء لشهداء فلسطين

اللهم اغفر لشهداء فلسطين وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وأدخلهم فسيح جناتك.

اللهم ارفع درجات شهداء فلسطين في الآخرة وأعظم أجورهم وأجعلهم من الصالحين الذين عندهم شفاعة.

اللهم اجعل قبور شهداء فلسطين روضةً من رياض الجنة وألهم ذويهم الصبر والسلوان.

اللهم اجعل شهداء فلسطين أسوياءً في الجنة واجمعهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء.

اللهم اجعل شهداء فلسطين شموعًا مضيئة تنير طريق الحق والعدل في العالم وتلهمنا الثبات والصمود.

اللهم اجعل شهداء فلسطين شفعاء لأمتهم يوم القيامة واجعلهم من الذين ينالون شفاعتك ورضوانك.

اللهم ألهم شهداء فلسطين الجنة والنعيم وأعطهم أجرهم الكبير والعظيم.

اللهم اجعل شهداء فلسطين قدوةً للشباب والأجيال القادمة في النضال من أجل العدالة والحرية والسلام.

اللهم اجمع شهداء فلسطين وأحبابهم في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.

اللهم انتقم من الظالمين والمستكبرين الذين يسفكون دماء شهداء فلسطين واجعل عقابهم شديدًا.

اللهم اجعل شهداء فلسطين نورًا ينشر السلام والمحبة في العالم ويُغيِّر قلوب البشر.

اللهم ارزق شهداء فلسطين الشهادة الحقة واجعلها شفيعةً لهم يوم القيامة.