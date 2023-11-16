لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

يعتبر الدعاء يوم الجمعة من أفضل الأعمال التي ينبغي على كل مسلم المواظبة عليها، فهو أحد الأيام المباركة التي يُحبذ فيها الإكثار والإلحاح في الدعاء، وبالأخص في آخر ساعة من اليوم فهي ساعة استجابة بإذن الله تعالى، وبرغم أنه لم ترد نصوص شرعية بتخصيص ليلة الجمعة ويومها بالدعاء إلا أن البعض يستـأنس بالحديث الصحيح عن ساعة الإجابة يوم الجمعة وبرغم أن العلماء والفقهاء قد حددوا وقتها إلا أنه يظل الدعاء يوم الجمعة وليلتها من الأمور المحببة للنفوس

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دعاء يوم الجمعة وليلتها

أدعية قصيرة في ليلة الجمعة

اللهم في ليلة الجمعة اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.. وما أسررنا وما أعلنا.. وما أنت أعلم به منا يا حي يا قيوم.

ربي في ليلة الجمعة أسألك التوفيق في كل أموري.. وأصلح ليَ حالي لحالٍ تُحبه.. وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق يا الله.

اللهم في ليلة الجمعة يا حنان يا منان برحمتك استغيث يا مُجيب المستغيثين.. ربي أن بيديك حال الدنيا بدل حالي من الضيق إلى الوسع.. واجعل ليً رزقًا وفيرًا في ليلة الجمعة.

اللهم في ليلة الجمعة لا تحرمنا ونحن ندعوك.. ولا تخيبنا ونحن نرجوك.. اللهم إنا نسألك يا فارج الهم يا كريم ويا كاشف الغم.. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهم في يوم الجمعة أرجوك أن تخرجني من ظلمتي إلى نورك ومن جهلي إلى علمك ومن فقري إلى غناك.

اللهم في يوم الجمعة وفي ليلتها المباركة بشرني بما يسرني.

اللهم افتح لي خزائن رحمتك واكتب لي في ليلة الجمعة مغفرة وسعادة تبشرني بها.

اللهم في ليلة الجمعة أدعوك ألا تحوجني لأحد من خلقك واغنِني بحلالك عن حرامك.

اللهم في ليلة الجمعة أدعوك بالشفاء والنجاة من المرض ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وجنبني الشرور.

اللهم إليك مددت يدي رغبة في المغفرة وتوبة من الذنوب فاغفر لي ذنبي واغفر خطيئتي.

اللهم ارحمني برحمتك الواسعة وقدر لي الخير ثم ارضني به.

اللهم ارفع درجاتي وآمن روعاتي اللهم بيض وجهي يوم ألقاك يا أكرم الأكرمين.

اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وأعني على نفسي وانصرني على بأسي.

اللهم عليك بمن مكر بي وبحق هذه الليلة المباركة رد كيده إلى نحره واجعل تدميره تدميرا وأرني فيه عجائب قدرتك.

اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك ومن يقين ما تهون به علي مصائب الدنيا.

اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني.

اللهم ارزقني الذرية الصالحة عاجلا وليس آجلا بحق ليلة الجمعة المباركة

دعاء يوم الجمعة وليلتها

الدعاء في صباح يوم الجمعة

اللهم في يوم الجمعة نسألك الراحة والسكينة.. ربنا ألهم قلوبنا الاستقرار.. وبلغنا ما يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين.

بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور.

يا بديع السماوات والأرض.. ربي إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تعظم ليَ أجري في الدنيا والآخرة.. وأن ترزقني ما يستر حالي ويوسع عليَ معيشتي يا رب العالمين.

اللهم إني أشكو لك عجزي وضعفي.. فمن ليَ سواك.. ربي إني أعوذ بك من قلة الحيلة والعجز وضيق الحال يا رب العرش العظيم.

اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك.. وسبوغ نعمتك.. وشمول عافيتك.. ولا تمنع عنا مواهبك لسوء ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام.

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام اهدنا في من هديت وعافينا في من عافيت واقض عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لنا ما قدمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت به أعلم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

دعاء يوم الجمعة وليلتها

الدعاء للأموات في يوم الجمعة

اللّهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيّد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

«اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم في قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي، يا رب ارحم أبي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة

اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب واشف من أنهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدِ من غرّته الدنيا

اللهم في يوم الجمعة أسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم

اللهم في يوم الجمعة ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا».

الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة

اللهم في آخر ساعة من يوم الجمعة أسألك أن تقضي ليَ حاجتي في الدنيا.. وأن تجعل نصيبي جنات الخلد في الآخرة يا رب العالمين.

اللهم يا نور السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا ديّان السماوات والأرض يا وارث السماوات والأرض يا مالك السماوات والأرض يا عظيم السماوات والأرض يا عالم السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك. اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إليك مددت يدى وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلي كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأول والأخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

اللهمّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.

يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم.. سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنا مواهبك لسوء ما عندنا، ولا تجازنا بقبيح أعمالنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارك فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

الحمد لله الذى لا يرجي إلّا فضله ولا رازق غيره الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم أن نلقاك، اللّهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

لا إله إلّا الله الملك الحق المبين لا إله إلّا الله العدل اليقين، لا إله إلّا الله ربنا ورب آبائنا الأولين سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو علي كلّ شئ قدير. اللهم أرزقنا حبك وحب من يحبك..

اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لايخافك فينا ولا يرحمنا.

اللّهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذلّ، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين

اللهم اغفر لي وعافني، واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك.