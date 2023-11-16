الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

بدء الاحتفال بالليلة الكبيرة لمولد عطية أبو الريش بدمنهور

بدء الاحتفال بالليلة
بدء الاحتفال بالليلة الكبيرة لمولد عطية أبو الريش،فيتو

يحتفل أهالي البحيرة بأعداد كبيرة من الصوفية بالليلة الختامية لمولد عطية أبو الريش بمدينة دمنهور.

ويفترش المئات من الباعة الشوارع المحيطة بالمسجد لبيع الحلوى وألعاب الأطفال، بالإضافة إلي عشرات العربات والقطارات والمراكب التي تستخدم ألعابا للأطفال

الليلة الكبيرة لمولد عطية أبو الريش بدمنهور

ويقصد المولد كل عام عشرات الآلاف من أهالي دمنهور وجميع أنحاء الجمهورية، وتتواجد " خدمة " زوار المولد في كافة الأرجاء لتقديم الأطعمة والمشروبات، كما تبدأ حفلات الذكر والمديح في مساء الليلة حيث يحتفل الأهالي مع المبتهلين.

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وكانت أعداد رواد المولد قد تضاءلت في السنوات الماضية، بعد أن كان أشهر الموالد في الدلتا، بعد مولد أحمد البدوى في طنطا وإبراهيم الدسوقي في دسوق والمرسي أبو العباس بالإسكندرية، إلا أنها  بدأت تعود إلي سابق عهدها.

 

من هو عطية أبو الريش

يمتد نسب عطية أبو الريش إلى الإمام الحسن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواجد ضريحه في غرفة مغلقة تفتح أبوابها يوم الجمعة من كل أسبوع، أو في المناسبات وفي الليلة الكبيرة، وفي آخر الغرفة علقت لوحة مدون عليها بياناته، حيث ولد  في عام 311 هجريًا، بأرض الحجاز، بحسب ما تشير الوثيقة المعلقة على حائط المقام.

وتزوج أبو الريش بنت ملك اليمن، وأنجب منها خمس أولاد، أكبرهم سيدي قضيب، والشلبي وسليمان وعبدالجواد وعمار وجميعها عاىلات شهيرة بالبحيرة

رحل من المدينة المنورة إلى أرض مصر ثم العراق ثم مصر مرة أخرى، ثم الحجاز، ثم جاء مصر واستقر بها، وتعلم على يد كبار العلماء في عصره، على مذهب الشافعي.

 وتوفي أبوالريش عام 384 هجريًا، ودفن حيث ضريحه الآن، وكان عمره وقتها 73 عامًا


أنشئ مسجد عطية أبو الريش فى القرن 12 هجري، وورد ذكره في مدونة الأمير غانم ابن فياض الأشعري، ويقع شمال مدينة دمنهور، وللمسجد باب واحد بداخله ضريح في غرفة مجاورة منشئه التي تعلوه قبة ضخمة مضلعة من الخارج.

 

ويعتبر المسجد  من أبرز مساجد دمنهور ومحافظة البحيرة نظرا لقيمته التاريخية وشهرة صاحبه الذى يمتد نسبه إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد عثر بمسجده على عدد من الكتب النادرة، ومنها مخطوط تاريخى للمصحف الشريف يرجع إلى القرن العاشر الهجرى، ويمتاز بالجمع بين النص القرآنى والتفسير وعلم القراءات وينفرد فى الخاتمة بفهرس لحصر الحروف الأبجدية طبقًا لعددها فى القرآن الكريم والذى يمثل قيمة علمية وفنية وجمالية تجمع بين اللفظ القرأنى والتفسير.
 

 

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