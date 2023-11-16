بروتوكول تعاون بين الرقابة الصحية وأكاديمية التكنولوجيا والنقل البحري

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يوم الخميس بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك لإعداد وتخريج كوادر طبية مؤهلة ومدربة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد الهيئة.



ويأتى ذلك في إطار تضافر جهود الأكاديمية والهيئة لخدمة المنظومة الصحية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطن المصري.

وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور حسام أبو ساطي "المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية"، والدكتور محمد عبد ربه عميد معهد الإنتاجية والجودة.

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حضر مراسم توقيع البروتوكول الاستاذة الدكتورة أية نصار نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق لها والذى كان فى استقبالهم سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.



ويهدف البروتوكول إلى إعداد وتخريج كوادر طبية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا"، وذلك عن طريق بناء قدرات المتدربين لتطبيق معايير الجودة والسلامة في الخدمات الطبية طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة من خلال محتوى تدريبي متكامل بشقيه النظري والعملي يشمل آليات التطبيق وقياس الأداء ومنهجيات التحسين للوصول إلى التطابق مع متطلبات المعايير الصادرة عن الهيئة علي أرض الواقع.

ويعد البروتوكول المشترك انطلاقا من حرص الهيئة على دعم القطاع الطبي وإمداده بما يحتاجه من الخبراء المتخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتماد وهو ما يوفره البرنامج المقرر عقده مع الأكاديمية والذي يؤهل الحاصل عليه للتقدم لاجتياز الاختبارات الموضوعة من الهيئة لمنح شهادة "متخصص في تأهيل منشآت صحية للاعتماد"، من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

Egyptian Certified Accreditation Professional

وذلك من خلال الدور الهام الذي تلعبه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إرساء قواعد الجودة على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك فى ظل حرص الهيئة ان تضع كل امكانياتها لتحقيق الهدف المشترك وهو إعداد الكوادر الفنية وذلك سواء من خلال المعايير المصرية GAHAR2021 المعتمدة دوليا من "الاسكوا" لمختلف المنشآت الصحية أو المواد التعريفية أو التدريس أو تجهيز المدربين، حيث أن شهادة ايجي كاب تم تصميمها بهدف سد الفجوة بين الجانب النظري لمعايير الاعتماد من جهة والممارسة العملية لها من جهة أخرى. وأن المتدرب يحصل بنهاية البرنامج التدريبي وبعد اجتيازه الاختبارات اللازمة على شهادة دبلوم مهني من الأكاديمية، والذي يؤهله لخوض الاختبار النهائي والذي تقوم بوضعه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ليحصل علي شهادة EGYCAP من الهيئة لمن يجتاز الاختبار النهائي.





وعقب توقيع البروتوكول قامت الأستاذة الدكتورة آية نصار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق لها بعمل جولة تفقدية بالفرع تضمنت كلية طب الأسنان والعيادات وكلية الطب البشرى والمستشفى الافتراضي بالإضافة إلى كلية الذكاء الاصطناعى.