تفريغ كاميرات المراقبة لـ 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة
أمرت مباحث الخليفة بتفريغ كاميرات المراقبة لـ 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الخليفة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وأمكن ضبط 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.
وعُثر بداخله على حفرة بعمق 20 مترا وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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