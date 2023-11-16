محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائي التابعة لديوان عام المحافظة، بمنطقة المعنا، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بمختلف المشروعات الإنتاجية.

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد مزرعة النخيل المجدول، حيث تسعى المحافظة نحو التوسع في زراعة النخيل وتطبيق أحدث نظم الزراعة من حيث أنظمة الري والاعتماد على الأسمدة العضوية في التسميد، بما يساهم في إنتاج تمور عالية الجودة.

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كما تفقد المحافظ مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضراوات ( طماطم شيرى، طماطم بلدي، خيار، فلفل حار، فلفل رومي، فلفل ألوان، باذنجان أبيض وأسود ) وتتم زراعتها بنظام الري الحديث باستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واستكمل جولته بمتابعة سير العمل بمحطة الألبان رقم 1 للاطمئنان على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية البيطرية، موجها بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الإنتاج عالية الجودة.

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي وتتمثل في مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، والتي تضم مشروعات «محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلي للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن»، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.