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رياضة

محمد صلاح يحرز هدف منتخب مصر الأول في جيبوتي

مصر وجيبوتي، فيتو
مصر وجيبوتي، فيتو

سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول في مرمى جيبوتي في الدقيقة 17، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

وسيطر منتخب مصر على مجريات اللعب في أول ربع ساعة، وشكل محمد صلاح وعمر مرموش الخطورة على مرمى جيبوتي.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي 

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام جيبوتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش  - مصطفى محمد - محمد صلاح.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حسن تريزيجيه - محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي- علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - إمام عاشور - مصطفي فتحي - حسين الشحات.

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تشكيل جيبوتي أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: سولايت لويما.

خط الدفاع: علي فارادا - فؤاد موسى - يابيه سعيد - وارساما إبراهيم.

خط الوسط: وارساما حسن - عبد الله حمزة - دواليه محمود.

خط الهجوم: جابرييل دادزي - صامويل أكينبينو - مهدي عبدي.

رقم مميز لمنتخب مصر في المباريات الافتتاحية بتصفيات المونديال 

ومنذ تطبيق دور المجموعات بتصفيات كأس العالم عام 1990 منتخب مصر خاض 9 مباريات لم يتلق أي خسارة فى الجولة الافتتاحية بدور المجموعات حيث حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين.

مباريات منتخب مصر بالجولة الافتتاحية بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم

1- مصر 2-0 ليبيريا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم إيطاليا عام 1990

2- مصر 1-0 أنجولا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم أمريكا عام 1994

3- مصر 7-1 نامبيا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم فرنسا عام 1998

4- مصر 0-0 السنغال الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم كوريا واليابان عام 2002

5- مصر 3-0 السودان الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم ألمانيا عام 2006

6- مصر 1-1 زامبيا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم جنوب افريقيا عام 2010

7- مصر 2-0  موزمبيق الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم البرازيل عام 2014

8- مصر 2-1 الكونغو الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم روسيا عام 2018

9- مصر 1-0 أنجولا الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم قطر عام 2022

 

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