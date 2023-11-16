بوروندي يفوز على جامبيا 3-2 في تصفيات كأس العالم 2026

فاز منتخب بوروندي على ضيفه جامبيا بنتيجة 3-2، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026 والمقرر له في أمريكا وكندا والمكسيك.

سجل ثلاثية منتخب بوروندي، عبيدي بيجيريمانا وفريديريك نسابيومفا وعبد الله سودى في الدقائق 31 و35 و75.

بينما سجل هدفي منتخب جامبيا، عمر كوليي في الدقيقة 45 وايبريما كولي من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

فوز موزمبيق على بوتسوانا

حقق منتخب موزمبيق فوزا ثمينا خارج ملعبه على نظيره بوتسوانا بنتيجة 3-2، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026 المقرر له في أمريكا وكندا والمكسيك.

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سجل ثلاثية موزمبيق، كليسيو باوكي وستانلي راتيفو وجوناثان مويوما في الدقائق 14 و52 و75.

بينما سجل هدفي بوتسوانا، ثالفانج وكابيلو سيكانيينج في الدقيقتين 74 و85.

رقم مميز لمنتخب مصر في المباريات الافتتاحية بتصفيات المونديال

ومنذ تطبيق دور المجموعات بتصفيات كأس العالم عام 1990 منتخب مصر خاض 9 مباريات لم يتلق أي خسارة فى الجولة الافتتاحية بدور المجموعات حيث حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين.

مباريات منتخب مصر بالجولة الافتتاحية بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم

1- مصر 2-0 ليبيريا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم إيطاليا عام 1990

2- مصر 1-0 أنجولا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم أمريكا عام 1994

3- مصر 7-1 نامبيا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم فرنسا عام 1998

4- مصر 0-0 السنغال الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم كوريا واليابان عام 2002

5- مصر 3-0 السودان الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم ألمانيا عام 2006

6- مصر 1-1 زامبيا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم جنوب افريقيا عام 2010

7- مصر 2-0 موزمبيق الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم البرازيل عام 2014

8- مصر 2-1 الكونغو الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم روسيا عام 2018

9- مصر 1-0 أنجولا الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم قطر عام 2022

قائمة هدافي منتخب مصر بتصفيات كأس العالم

ويتصدر محمد أبو تريكة قائمة هدافي الفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 14 هدفا ويأتي خلفه عمرو زكي برصيد 12 هدفا ثم محمد صلاح برصيد 11 هدفا وحسام حسن 10 أهداف.