الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسوان يوقع بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية (صور)

محافظ أسوان يوقع
محافظ أسوان يوقع برتوكول مع الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات

وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، برئاسة المهندس تيسير ممدوح خاصر رئيس الجهاز بشأن الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات الإقتصادية والاستثمارية التى تقام على أرض المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى بالمحافظة، بالإضافة إلى مديرى الشئون القانونية والمالية والاستثمار والمنطقة الصناعية، ومرافقى رئيس الجهاز.

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يأتى ذلك فى إطار الرؤية الطموحة التى تنتهجها المحافظة لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف فتح آفاق جديدة من الاستثمار للاستفادة من المزايا النسبية، والمقومات الطبيعية والاقتصادية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أنه فى ظل الإهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف الاستثمار، والمتابعة الدءوبة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتحقيق القيمة المضافة والاستغلال الجيد للثروات التعدينية والمحجرية التى تساهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب فى تحقيق التنمية الصناعية بإعتباره مصدر هام من مصادر الدخل القومى، ونعمل بكل جدية من أجل تعزيز القيمة الاقتصادية، ولاسيما مع التسهيلات العديدة التى يتيحها مناخ الاستثمار فى الوقت الحالى.

أضاف أننا فى أسوان لدينا الكثير من المقومات الهائلة الجاذبة للإستثمار، ويجرى حاليًا إنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بكركر، لتصبح قاعدة انطلاق نحو الأسواق الإفريقية، لما تمتلكه من خدمات لوجستية وتجارية وصناعية وزراعية واستثمارية متنوعة.

وطالب أشرف عطية بسرعة التنسيق بين المسئولين بالمحافظة والجهاز لعقد ورشة عمل لتقريب وجهات النظر، وعرض كافة المقترحات والرؤى لتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين.

فيما قدم المهندس تيسير ممدوح شكره لمحافظ أسوان على حسن الاستقبال، وما تمتلكه المحافظة من رؤى وفكر مستنير لاستثمار مقوماتها المتنوعة بشكل إيجابى، وهو ما يفتح الباب معه لجذب الفرص الإستثمارية فى كافة المجالات، موضحًا بأننا سنسعى وفقًا لبروتوكول التعاون، وارتكازًا من أن الجهاز يعد جهة حكومية سيتم القيام بأى أعمال تتعلق بالدراسات الحقلية والمساحية وإعداد الرسومات التصميمية والمقايسات،وكذا مستندات الطرح والبت والترسية، وغيرها من الأعمال الأخرى التى تحتاج إليها المحافظة لسير منظومة وآلية العمل على أكمل وجه.

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أسوان تعاون برتوكول مشروع مقترحات

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