الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس عاطلين بحوزتهما 300 طربة حشيش في الإسكندرية

حبس عاطلين بحوزتهما
حبس عاطلين بحوزتهما 300 طربة حشيش في الإسكندرية

أمرت نيابة العطارين، بحبس “عاطلين” اثنين من العناصر الإجرامية عثر بحوزتهم على 300 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد رصدت نشاط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") يقومان بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام -  مبالغ مالية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,100,000 مليون جنيه تقريبًا). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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اسكندرية الأجهزة الأمنية النيابة العامة بمخدر الحشيش قسم شرطة ثان العامريه قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة

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