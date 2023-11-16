برلماني: الاحتلال يرتكب جرائم حرب في غزة بغطاء أمريكي

غزة، قال محمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة بغطاء أمريكي.

وأضاف عضو البرلمان لـ"فيتو" أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل الأطفال والنساء ويقصف البيوت على رؤوس ساكنيها في قطاع غزة بسلاح أمريكي ودعم أوروبي وصمت دولي مطبق.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال وزير الخارجية سامح شكري إن قطاع غزة والضفة الغربية هما جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية هي المسئولة عن إدارة الأراضي المحتلة.

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ضرورة حل الدولتين

جاء ذلك في حديثه مع الصحفيين الأجانب بحسب "سبوتنيك"، اليوم الخميس، حيث أكد شكري ضرورة حل الدولتين وأن هناك توافق دولي بشأن ضرورة تنفيذه لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967.