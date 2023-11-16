الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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أخبار مصر

إدارة التجنيد والتعبئة تعلن إمكانية الحصول على خدمات تجنيدية جديدة عبر موقعها

التجنيد،فيتو
التجنيد،فيتو

أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة على إمكانية الحصول على الخدمات التجنيدية (نموذج 7 جند – نموذج التأجيل الدراسى للطلبة " 2/3 جند " – نموذج 53 تعبئة) من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة على الموقع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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إدارة التجنيد والتعبئة نموذج 7 جند الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة

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