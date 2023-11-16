ننشر أماكن تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بكفر الدوار

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة اهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ «رؤية مصر 2030»، مشيرة إلى أنه سيتم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كفر الدوار،بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وسيتم توفير سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمدينة كفر الدوار بداية من يوم الأحد 19 الشهر الجاري، بمدخل المدينة بجوار فتح الله ماركت ويوم الإثنين 11/20 ستتواجد بشارع المحكمه،ويوم الثلاثاء 11/21 بشارع الجيش زاوية عبود، ويوم الأربعاء 11/22 التمليك اول شارع لقاء والخميس 11/23 بشارع الجمهورية بنفق السكة الحديد.

وتقدم العديد من الخدمات، تسهيلًا على المواطنين، منها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع أن المراكز التكنولوجية المتنقلة، تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذي يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية، بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.