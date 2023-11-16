أسعارها تصل لـ 300 جنيه.. أقباط المنيا يدقون الصلبان ويوشمون القديسين على أجسادهم.. عوبيد نجم: ورثت المهنة عن والدي.. الأحبار أمريكية والمخدر موضعي (فيديو وصور)

أظهرت الاحتفالات السنوية لـ مارجرجس في محافظة المنيا، تفاعلًا كبيرًا من الشباب والأطفال الذين يقبلون على دق الوشوم خلال هذا الحدث.

وشم الصليب وصور القديسين في المنيا

ويتم وشم وتنفيذ الصليب أو صور القديسين على أيادي المحتفلين، ويتصدر وشم "الصليب ومارجرجس" قائمة الوشوم الأكثر شيوعًا وطلبًا في هذا الاحتفال داخل محافظة المنيا.

وفي هذا السياق، تحدث «عوبيد نجم»، أحد أهالي محافظة المنيا، والمعروف لدى الأقباط بتمكنه من فن رسم الوشم على الأجساد، قائلًا عن دوره في الاحتفالات: ورثت المهنة عن والدي، وحضور تلك الاحتفالات هو بمثابة شيء مقدس لنا جميعا.

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طقوس الاحتفال السنوي مارجرجس

يقول: إنه يحضر الاحتفالات بشكل سنوي للقيام بتلك المهنة التي تعلمها عن والده، ويعمل على رسم ما يطلبه الضيوف وأعضاء الكنيسة، على الأيدي.

الإبرة المعقمة

ويوضح "نجم"، أنه يلتزم بإجراءات صارمة خلال العملية، حيث يقوم بتغيير الإبرة المعقمة لكل جلسة ويستخدم أحبارًا مستوردة من الولايات المتحدة.

وتابع: أقوم بتجهيز منطقة الرسم وتطبيق مخدر موضعي لتخفيف الألم وضمان راحة الشخص أثناء الجلسة، مؤكدًا أنه يقوم بتغيير الإبرة واستخدام مواد معقمة مع كل زبون لتجنب العدوى.

ولفت إلى أن أسعار الوشوم تتفاوت وتعتمد على نوع الرسمة والوشم المطلوب والتي تبدأ أسعارها من 30 جنيهًا وتصل إلى 300 جنيه، وفقًا لتفضيلات العملاء.

احتفال المنيا بمارجرجس ودق الوشم

ويُعد احتفال المنيا بمارجرجس ودق الوشم فرصة للمجتمع لتعزيز التراث والثقافة الدينية، ويعكس روح الوحدة والتسامح بين الأفراد، ويجمع الاحتفال أقباط المنيا والمسلمين في جو من الفرح والتضامن الديني، حيث يتم تكريم مارجرجس.