تفاصيل المؤتمرات الجماهيرية من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي السيسي (صور)

تستمر المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والفعّالة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من المحافظات بالانتخابات الرئاسية 2024.

واستكمالًا لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تعقد الحملة مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.

ونستعرض معًا أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي كالتالي:

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، المؤتمر الجماهيري الحاشد الأول لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني المحافظة.

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- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني مركز مغاغة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمنيا.



- كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مؤتمرًا حاشدًا للمرأة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة بحضور أعضاء أمانات المرأة بالمحافظة.

حزب حماة الوطن

نظمت أمانة حزب حماة وطن بالإسكندرية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة الشاطبي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبحضور أعضاء الحزب في المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع السكندري.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى مؤتمراتها لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ووسط حضور اكثر من ١٠ آلاف مواطن.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وعقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" في نسخته الرابعة بقرية شبين القناطر بالقليوبية وذلك لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية، وبحضور أكثر من 6 آلاف شخص، وعدد كبير من قادة الرأي بمحافظة القليوبية، وممثلي المجالس القومية والقيادات الدينية وممثلي الجمعيات النشطة، والقيادات الشابة بالمحافظة.

حزب مصر القومي

- نظمت أمانة حزب مصر القومي بمحافظة الجيزة "حدائق الأهرام" مؤتمر جماهيري، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

- نظمت أمانة حزب مصر القومي بمحافظة القليوبية، مؤتمر جماهيري، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

حزب المؤتمر

وعقد حزب المؤتمر، مؤتمرًا جماهيريًا، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بحضور حشد جماهيري كبير، لإعلان التأييد والدعم للمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

حزب مصر أكتوبر

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، مؤتمرًا حاشدًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير، وبمشاركة جماهيرية حاشدة.

النقابة العامة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والأثار

نظمت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والأثار مؤتمرًا عماليًا حاشدًا، بالقاعة الكبرى باتحاد العمال تحت عنوان "الرئيس.. وعهد جديد لعمال مصر"، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبمشاركة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، كما تبرعت النقابة خلال المؤتمر لمؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية.

النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية

ونظمت نقابة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسية 2024، وسط حشد كبير من العاملين بالبنوك.

النقابة العامة لعمال النقل البرى

ونظمت النقابة العامة لعمال النقل البرى، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، من أربعة محافظات وهي البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات المقبلة.

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