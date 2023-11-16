ضبط طن كبدة مجمدة منتهية الصلاحية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، ورقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق.

أسفرت الحملات بمركز بدر، عن ضبط 21 شيكارة إضافات أعلاف منتهية الصلاحية، و44 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و24 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و4 محاضر لبدالين تموينين لغلقهم فى أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى 14 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

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وبحملة مماثلة بمركز كفر الدوار، تم ضبط طن كبدة وقلوب مجمدة منتهية الصلاحية، و2 طن جزر مجمد مدون عليه تاريخ إنتاج يسهل المحو والتغير.

كما تمكنت إدارة تموين شبراخيت من ضبط مصنعين أعلاف وبلاستيك يدارا بدون ترخيص، و2 طن ملح طعام مجهول المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و12 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.