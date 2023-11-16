الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط طن كبدة مجمدة منتهية الصلاحية بالبحيرة

الحملة التموينية
الحملة التموينية بالبحيرة، فيتو

 واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري وتحت إشراف  محمد عبد العال - وكيل المديرية، ورقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق.

أسفرت الحملات بمركز بدر، عن ضبط 21 شيكارة إضافات أعلاف منتهية الصلاحية، و44 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و24 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية،  كما تم تحرير 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و4 محاضر لبدالين تموينين لغلقهم فى أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى 14 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. 

Advertisements

وبحملة مماثلة بمركز كفر الدوار، تم ضبط طن كبدة وقلوب مجمدة منتهية الصلاحية، و2 طن جزر مجمد مدون عليه تاريخ إنتاج يسهل المحو والتغير.

كما تمكنت إدارة تموين شبراخيت من ضبط مصنعين أعلاف وبلاستيك يدارا بدون ترخيص، و2 طن ملح طعام مجهول المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و12 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تموين البحيرة ضبط كبدة محافظ

الأكثر قراءة

أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

بيان عاجل من سرايا القدس بشأن مجمع الشفاء في قطاع غزة

المحكمه الرياضيه ترفض طلب بيراميدز ضد الاهلي

أبرزها السكر، تدخل عاجل من الحكومة لوقف ارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسية

زغلول صيام يكتب: لماذا النفخ في لقاء جيبوتي؟!

10 قرارات عاجلة من مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، تعرف عليها

مصرع سيدة إثر حريق شقة فى مصر الجديدة

رد فعل مفاجئ من بيومي فؤاد بعد غلق صفحته على فيس بوك بأيام

Advertisements

منوعات

المزيد

جامعة آسيوية تمنح الطالبات أجازة خاصة، لهذا السبب

دراسة علمية تكشف درجة حرارة الكرة الأرضية بعد 80 عاما

حالة واحدة بين كل 5 ملايين، حامل في توأم كل منهما ينمو في رحم

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل

المزيد

انفوجراف

لسه الأغاني ممكنة.. مطربون دعموا القضية الفلسطينية بالكلمة والموسيقى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث غير صحيحة عن موت الفجأة

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بقرب السفر إلى الأراضي المقدسة

المزيد
الجريدة الرسمية