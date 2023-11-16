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ثقافة وفنون

بإجمالي 147 مليون جنيه، البوكس أوفيس الأسبوعي لأقوى 10 أفلام عربية وعالمية بمصر

البوكس أوفيس، فيتو
البوكس أوفيس، فيتو

 تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية.

 

البوكس أوفيس الأسبوعي

وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما جناه هذا التنافس من أرقام بإجمالي 147 مليون جنيه:

1-فيلم العميل صفر حقق 41 مليونا و300 ألف جنيه (13 أسبوع عرض)
2- فيلم وش في وش حقق 34 مليونا و500 ألف جنيه (13 أسابيع عرض)
3- فيلم فوي فوي فوي حقق 31 مليون جنيه (9 أسابيع عرض)

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4- فيلم The Nun 2 حقق 21 مليونا و100 ألف جنيه (10 أسابيع عرض) 
5 - فيلم Killers Of the flower moon حقق 4 مليون و600 ألف جنيه (4 أسابيع عرض)
6- فيلم The Exorcist:Believer حقق 3 ملايين و800 ألف جنيه (5 أسابيع عرض)
7- فيلم الخميس الجاي حقق 3 ملايين و250 ألف جنيه (4 أسابيع عرض)


8- فيلم Five Nights at Freddy's حقق 3 ملايين جنيه (3 أسابيع عرض)
9- فيلم The Marvels حقق 2 مليون و100 ألف جنيه (أول أسبوع عرض)

 


10- فيلم وداعا جوليا حقق 2 مليون جنيه (3 أسابيع عرض)

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The Marvels العميل صفر فوي فوي فوي فيلم الخميس الجاي فيلم العميل صفر فيلم فوي فيلم The Marvels فيلم وش في وش فيلم وداعا جوليا وداعا جوليا وش في وش

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