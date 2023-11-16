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رياضة

4 رايح جاي، آخر صدام بين منتخب مصر وجيبوتي قبل لقاء الليلة

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

يلتقي منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا المدير الفني مع جيبوتي في السادسة مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

آخر مواجهة مع جيبوتي

وسبق أن  تقابل المنتخب المصري مع جيبوتي  في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2010، حيث تواجدا في نفس المجموعة بالمرحلة الثانية بتصفيات مونديال 2010 عن بجانب مالاوي وجمهورية الكونغو.


وحل منتخب مصر ضيفا على جيبوتي يوم 6 يونيو 2008، وفاز الفراعنة بنتيجة 4-0 وتجدد اللقاء يوم 12 أكتوبر 2008 باستاد القاهرة، وفاز منتخب مصر أيضا بنفس النتيجة 4-0.

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مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمس الأربعاء: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.

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