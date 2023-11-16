الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

استمرار حبس صيدلي عثر بحوزته على 2320 قرصا مخدرا بالطالبية

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة باستمرار حبس صيدلي وصاحب سلسلة صيدليات "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، عثر بحوزته 2320 قرصا مخدرا، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

القبض على صيدلي بحوزته أقراص مخدرة

 ورصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وأسفرت الجهود عن ضبط صيدلى وصاحب سلسلة صيدليات "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته 2320 قرصا مخدرا.

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وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

 

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