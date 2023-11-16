بروتوكول تعاون بين فندق دمنهور السياحي والمدرسة الفندقية للخدمات السياحية لتدريب الطلاب

عقد بروتوكول تعاون بين فندق دمنهور السياحي ووحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمدرسة الفندقية للخدمات السياحية، بدعم مشروع قوى عاملة مصر وذلك بهدف التدريب المهاري لطلاب التعليم الفنى بالمدرسة، وتأهيلهم وثقل مهارتهم لسوق العمل.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، وخطتها لدعم التعليم الفنى، لدوره الهام فى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل والإنتاج، والمساهمة بكافة خطط وبرامج التنمية والبناء التى تشهدها الدولة المصرية.



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وذلك بحضور خالد برديسي- مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر، وهبة يونس - مديرة المدرسة الفندقية، وهويدا رشاد - مسئولة التوظيف والتدريب بمديرية التربية والتعليم وشيرين نصير - مسئول التوظيف والتدريب المهاري بالمدرسة، ووليد عمارة - المدير التنفيذي للفندق.

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على أهمية دور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل وتنمية القدرات الفنية للطالب في كافة المجالات ليكون قادرا على إقامة المشاريع الخاصة، والالتحاق بالوظائف المختلفة ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، مشيرة إلى جهود المحافظة فى العمل على تطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.