الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وفاة مواطن وإصابة 6 في حادث مروري بالشرقية

حادث مروري بالشرقية،
حادث مروري بالشرقية، فيتو

 شهدت محافظة الشرقية حادثا مروعا أسفر عن مصرع مواطن فيما أصيب 6 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة بلبيس.

مصرع عروس اختناقا بالغاز في الشرقية

تفاصيل الحادث

 تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوقوع حادث مروع بالطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة بلبيس.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وفاة شخص واصابة 6 آخرين (مصابين بكسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد).

Advertisements

جرى نقل جثمان المتوفى والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزى، وتقديم العلاج اللازم للمصابين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
 

حوادث الطرق

 

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مصرع واصابة 7 بالشرقية أخبار حوادث المحافظات أخطر حوادث المرور أسباب حوادث الطرق اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

رئيس مركز سمسطا يتابع الانضباط الإداري بقرية دشطوط ببني سويف

ضبط تشكيل عصابى لسرقة المقابر وعصابة حمادة وتوتو فى المقطم (صور)

دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكافة قطاعات التنمية المجتمعية والاقتصادية بقنا

مدرب الأرجنتين يكشف موقف ميسي من المشاركة ضد أوروجواي والبرازيل

ضبط 27 متهما من بينهم صيدلى بحوزتهم كميات من المواد المخدرة (صور)

ضبط 5 أطنان مخصبات زراعية بمصنع بدون ترخيص بالبحيرة

الصحة: فحص 15 ألف مواطن بمركز السكري في ڤاكسيرا خلال العام الجاري

كريم الأرز الطبيعي لشعر ناعم وقوى من جذوره

الأكثر قراءة

أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

رد فعل مفاجئ من بيومي فؤاد بعد غلق صفحته على فيس بوك بأيام

خبير يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة لهذه الأسباب

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

قرار جديد من الأهلى فى صفقة المهاجم الجديد

ذكرى وفاة مبكي القلوب.. لمحات من حياة الشيخ نصر الدين طوبار.. رفضته الإذاعة 6 مرات.. رحلته من الدلتا لقاعة ألبرت البريطانية.. وأنشودة للتاريخ داخل الأقصى

نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل

تصريح صادم من سفير الاحتلال لدى واشنطن بشأن موعد انتهاء العملية البرية في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية تكشف درجة حرارة الكرة الأرضية بعد 80 عاما

حالة واحدة بين كل 5 ملايين، حامل في توأم كل منهما ينمو في رحم

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل

المزيد

انفوجراف

لسه الأغاني ممكنة.. مطربون دعموا القضية الفلسطينية بالكلمة والموسيقى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بقرب السفر إلى الأراضي المقدسة

هل يكلمنا الله يوم القيامة في وقت واحد؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية