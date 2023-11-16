الخميس 16 نوفمبر 2023
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سياسة

غدا، حملة حازم عمر تعقد مؤتمرها الانتخابي الأول بقاعة الأزهر للمؤتمرات

حازم عمر، فيتو
حازم عمر، فيتو

 الانتخابات الرئاسية، تعقد حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، المؤتمر الانتخابي الأول، غدا الجمعة، بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

تفاصيل المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر 

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

المشاركون في مؤتمر حازم عمر الانتخابي 

ويشارك في فعاليات المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا.

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وأعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، اختيارها للرمز الانتخابي لمرشحها خلال الانتخابات الرئاسية المقرر لها 2024.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة إنه تم اختيار رمز «السلم» رمزا للمرشح خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يكون رقم أربعة بكشوفات الانتخابات.

وكشف المهندس حازم عمر، ملامح برنامجه الانتخابي، وبدأ بالمحور الاقتصادي والذي يستهدف من خلاله المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، ثم انتقل في حديثه من المحور الاقتصادي إلى المحور الاجتماعي والذي يستهدف فيه بناء رأس المال البشري، من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، واكتساب المهارات المؤهلة لسوق العمل، فضلًا عن توفير حزمة جيدة من برامج الحماية الاجتماعية.

المحور السياسي كان حاضرًا بقوة في حديث المرشح الرئاسي، عن برنامجه الانتخابي، والذي يشمل معالجة بعض الانعكاسات الكامنة من مرحلة التقلبات السياسية التي شهدها العالم خلال الفترات الماضية على العلاقات الدولية، وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية في ظل التغيرات الراهنة، وهو الأمر الذي يتطلب الحفاظ على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية ورفع كفاءتها.

 

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