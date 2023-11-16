الخميس 16 نوفمبر 2023
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رياضة

لاعب جديد يتورط في فضيحة المراهنات بإيطاليا

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

يخضع أليساندرو فلورينزي لاعب ميلان ومنتخب إيطاليا  للتحقيق بشأن تورطه في أحدث فضيحة مراهنات في الكرة الإيطالية.

نجم ميلان يتورط في قضية مراهنات

 وبحسب وكالة أنباء "ايه جي أي" فإن مكتب المدعي العام في تورينو فتح تحقيقا بشأن إدعاءات حول تورط فلورينزي صاحب 32 عاما في مراهنات رياضية غير قانونية، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للتحقيق من قبل الإدعاء العام قريبا.

وتعرضت الكرة الإيطالية لفضيحة مراهنات قوية، ضمت ثلاثة من اللاعبين الشباب بالمنتخب الإيطالي منتصف الشهر الماضي، مع فتح تحقيق من جانب هيئة الإدعاء العام في تورينو واتحاد الكرة الإيطالية بشأن الإدعاءات حول المراهنات غير القانونية التي تورط بها ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ونيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا ونيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس.

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وهناك اشتباه في تورط تونالي وزانيولو في مراهنات رياضية غير قانونية عبر شبكة الإنترنت. 

وبحسب تقارير إعلامية إيطالية فإن فاجيولي وزانيولو يتعاونان مع السلطات، لكن فاجيولي نفى أن يكون شارك في المراهنة على المباريات الخاصة بفريقه يوفنتوس. وأكد زانيولو أن لعب في مناسبات معينة لعبة البوكر أو بلاك جاك عبر منصات غير قانونية، لكنه لم يراهن أبدا على مباريات كرة القدم.

أعلن نادي يوفنتوس رسميا، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعب وسطه  نيكولو فاجيولي، رغم إيقافه الحالي بسبب المراهنات.

يوفنتوس يجدد عقد فاجيولي

وأصدر يوفنتوس بيانا، عبر حسابه على منصة "إكس"، يعلن من خلاله تمديد عقد فاجيولي، لمدة موسمين، حتى صيف 2028.

يأتي ذلك، بعدما قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في أكتوبر الماضي، إيقاف فاجيولي 7 أشهر بعد ثبوت تورطه في فضيحة مراهنات.


وخاض فاجيولي 6 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لم يسجل خلالها أي أهداف، لكنه صنع هدفا واحدا، علما بأن إيقافه الحالي ينتهي في مايو المقبل.

وانضم فاجيولي صاحب 22 عاما إلى أكاديمية يوفنتوس، عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 2021.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن إنتر المتصدر.

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