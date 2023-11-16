محاضرة عن جماليات الأزياء والحلي الشعبية للنساء في الواحات المصرية بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات محاضرة بعنوان (جماليات الأزياء والحلي الشعبية للنساء في الواحات المصرية)، يقدمها الدكتور أشرف عبدالقادر؛ أستاذ المشغولات الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وذلك الساعة الخامسة مساء الثلاثاء 21 نوفمبر، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتأتي تلك المحاضرة في إطار سلسلة محاضرات (محطات من التراث المصري) التي تحرص على نشر المعرفة والثقافة حول الفنون التراثية المصرية وتأثيرها على الفنون التشكيلية في العالم، حيث ستتناول عدة محاور منها لمحة مختصرة عن التعاقب التاريخي في الواحات، وجماليات ملابس النساء ومكملاتها في واحة سيوة والواحات البحرية وواحة الفرافرة وواحة الداخلة والخارجة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أنشطة السكان والعادات والتقاليد الاجتماعية.

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ويأتي اللقاء في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، وذلك من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية أساسية لكافة أفرع العلم.