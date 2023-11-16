الخميس 16 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

توعية الطلاب والعاملين بمدارس الوادي الجديد بثقافة السلامة والصحة المهنية

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة الداخلة ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة موط الثانوية الفنية للبنات.

مفهوم السلامة والصحة المهنية

وبحضور عدد من الطلبة والعاملين  تحت عنوان "سلامتك تهمنا" استعرضت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها،ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتويجهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف..

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مديرية العمل بالوادى الجديد

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، أنه في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية في تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، وذلك لخلق بيئة عمل أمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوى البشرية.

اشتراطات السلامة والصحة المهنية 

 كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة، تحت رعاية  اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ..

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