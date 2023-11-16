الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

العمل تنظم ندوة عن إجراءات السلامة المهنية بشركة السكر في البحيرة

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة البحيرة، من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بأبو المطامير، ندوة للتوعية في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة والحد من مخاطر العمل المختلفة، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

مخاطر بيئات العمل

 وجاء ذلك بمقر شركة النيل للسكر بالكيلو 54 طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، ضمن سلسلة الندوات التي بدأتها المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئات العمل وكيفية الوقاية والحد منها للحفاظ على العاملين والممتلكات. 

Advertisements

المنشآت كثيفة العمالة

ويأتي ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح العاملين والمنشآت وضمان زيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن، وذلك من خلال تفعيل الدور التوعوي للأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات مع الاهتمام بالمنشآت كثيفة العمالة.

أهداف السلامة والصحة المهنية

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة فى تقريرٍ للوزارة، أن فعاليات "المبادرة" تناولت مجموعة من المحاضرات حول أهداف السلامة والصحة المهنية، ونشر دور وثقافة السلامة في الحفاظ علي العمالة من الحوادث والإصابات، وعلى المنشآت والإنتاج، كما تناولت خطة الطوارئ والإخلاء، بشأن كيفية إخلاء المكان من العمال أثناء الكوارث حفاظًا علي حياتهم، وعلى المنشآت ورأس المال،والحد من حدوث الحرائق،وذلك إيمانًا بدور السلامة في سير عجلة الإنتاج وتقليل الحوادث والإصابات.

وفي ختام الفعاليات جرى تسليم شهادات تقدير للمشاركين والحضور تقديرًا لجهودهم المبذولة فى إنجاح المبادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إجراءات السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنية طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي محافظة البحيرة مدير مديرية العمل بالبحيرة وزير العمل حسن شحاتة وزارة العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: عقود عمل لذوي الهمم بالقاهرة

وزارة العمل: توعية العمال بمنشآت الوادي الجديد بالمشاركة الانتخابية

وزارة العمل: تسجيل وحصر جديد لعمالة غير منتظمة بالإسكندرية

وزارة العمل: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بشركة استثمار بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

قرار جديد من الأهلى فى صفقة المهاجم الجديد

رد فعل مفاجئ من بيومي فؤاد بعد غلق صفحته على فيس بوك بأيام

خبير يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة لهذه الأسباب

تصريح صادم من سفير الاحتلال لدى واشنطن بشأن موعد انتهاء العملية البرية في غزة

نيابة عن انتصار السيسي، وزيرة التخطيط تشارك في قمة "متحدون من أجل السلام في فلسطين" بتركيا

آخرهم هنا الزاهد وأحمد فهمي، ثنائيات فنية انتهت زيجاتهم بالطلاق

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية تكشف درجة حرارة الكرة الأرضية بعد 80 عاما

حالة واحدة بين كل 5 ملايين، حامل في توأم كل منهما ينمو في رحم

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة جيبوتي.. نتائج منتخب مصر مع فيتوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بقرب السفر إلى الأراضي المقدسة

هل يكلمنا الله يوم القيامة في وقت واحد؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية