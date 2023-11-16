العمل تنظم ندوة عن إجراءات السلامة المهنية بشركة السكر في البحيرة

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة البحيرة، من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بأبو المطامير، ندوة للتوعية في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة والحد من مخاطر العمل المختلفة، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

مخاطر بيئات العمل

وجاء ذلك بمقر شركة النيل للسكر بالكيلو 54 طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، ضمن سلسلة الندوات التي بدأتها المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئات العمل وكيفية الوقاية والحد منها للحفاظ على العاملين والممتلكات.

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المنشآت كثيفة العمالة

ويأتي ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح العاملين والمنشآت وضمان زيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن، وذلك من خلال تفعيل الدور التوعوي للأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات مع الاهتمام بالمنشآت كثيفة العمالة.

أهداف السلامة والصحة المهنية

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة فى تقريرٍ للوزارة، أن فعاليات "المبادرة" تناولت مجموعة من المحاضرات حول أهداف السلامة والصحة المهنية، ونشر دور وثقافة السلامة في الحفاظ علي العمالة من الحوادث والإصابات، وعلى المنشآت والإنتاج، كما تناولت خطة الطوارئ والإخلاء، بشأن كيفية إخلاء المكان من العمال أثناء الكوارث حفاظًا علي حياتهم، وعلى المنشآت ورأس المال،والحد من حدوث الحرائق،وذلك إيمانًا بدور السلامة في سير عجلة الإنتاج وتقليل الحوادث والإصابات.

وفي ختام الفعاليات جرى تسليم شهادات تقدير للمشاركين والحضور تقديرًا لجهودهم المبذولة فى إنجاح المبادرة.

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