الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مدرب الأرجنتين يكشف موقف ميسي من المشاركة ضد أوروجواي والبرازيل

ميسي،فيتو
ميسي،فيتو

كشف ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، موقف القائد ليونيل ميسي من المشاركة في مباراتي بلاده بتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم في مواجهة أوروجواي والبرازيل، رغم عدم مشاركته في الكثير من المباريات مؤخرًا.

موقف ميسي مع الأرجنتين 


وخرج فريق إنتر ميامي الذي يلعب له ميسي من الدوري الأميركي قبل الأدوار الإقصائية، بينما يغيب ميسي عن الملاعب مدة تقارب الشهر الآن.


وقال سكالوني في مؤتمر صحفي: ميسي على ما يرام، وحالته طيبة، رغم أنه خاض مباراة واحدة فقط خلال آخر 25 يومًا، يتدرب بصورة طبيعة، وهو في كامل اللياقة وفي حالة طيبة.

Advertisements


وشارك ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، وهو رقم قياسي في آخر مباراة مع إنتر ميامي في 21 أكتوبر الماضي، بينما فشل الفريق في الوصول للأدوار الإقصائية للدوري الأميركي بعد فوزه بكأس الدوري في أغسطس الماضي.


وبفضل هدفين من ميسي فازت الأرجنتين 2-صفر على بيرو في الشهر الماضي.


وعبر سكالوني عن سعادته بمواجهة مدربه السابق في منتخب الأرجنتين مارسيلو بيلسا الذي يتولى حاليًا تدريب منتخب أوروجواي، قائلًا: يسعدني مواجهته وتوجيه التحية إليه.

وقال سكالوني: لقد أثبت هذا الفريق بالفعل أنه قادر على اللعب في مواجهة أي منافس، سنكون على مستوى الحدث. جاهزون للمنافسة.
وتتصدر الأرجنتين تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، بينما تحتل أوروجواي المركز الثاني بسبع نقاط، بالتساوي مع البرازيل الثالثة، ومع فنزويلا صاحبة المركز الرابع.


 مباراة الأرجنتين وأوروجواي 

وتواجه أوروجواي، الخميس المقبل، الأرجنتين على ملعب لا بومبونيرا في بوكا جونيورز، قبل أن تستقبل بوليفيا في ملعب سينتناريو التاريخي في مونتيفيديو، يوم 21 من الشهر الجاري.

وتحتل أوروجواي المركز الثاني في جدول التصفيات، برصيد 7 نقاط من 12 نقطة ممكنة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم 2026 اوروجواي كاس العالم 2026 ليونيل ميسي ليونيل سكالوني منتخب الأرجنتين

مواد متعلقة

الهلال السعودي يلجأ لمانشستر يونايتد من أجل ضم بديل نيمار

بعد دعمه القضية الفلسطينية، تحديد موعد النظر في دعوى أنور الغازي ضد ماينز الألماني

الكشف عن موعد عودة بن ناصر للمباريات مع ميلان الإيطالي

بعد تألقه مع ليفركوزن، هل يتولى ألونسو تدريب ريال مدريد؟

الأكثر قراءة

أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

قرار جديد من الأهلى فى صفقة المهاجم الجديد

خبير يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة لهذه الأسباب

رد فعل مفاجئ من بيومي فؤاد بعد غلق صفحته على فيس بوك بأيام

نيابة عن انتصار السيسي، وزيرة التخطيط تشارك في قمة "متحدون من أجل السلام في فلسطين" بتركيا

آخرهم هنا الزاهد وأحمد فهمي، ثنائيات فنية انتهت زيجاتهم بالطلاق

تصريح صادم من سفير الاحتلال لدى واشنطن بشأن موعد انتهاء العملية البرية في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية تكشف درجة حرارة الكرة الأرضية بعد 80 عاما

حالة واحدة بين كل 5 ملايين، حامل في توأم كل منهما ينمو في رحم

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة جيبوتي.. نتائج منتخب مصر مع فيتوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بقرب السفر إلى الأراضي المقدسة

هل يكلمنا الله يوم القيامة في وقت واحد؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية