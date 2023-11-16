ضبط 5 أطنان مخصبات زراعية بمصنع بدون ترخيص بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر، عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة لتأكيد على التزام التجار بعدم التلاعب بالأسعار، وأصحاب المخابز بعدم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملة تموينية بمركز وادى النطرون أسفرت عن ضبط 8 أطنان مخصبات زراعية داخل 200 جركن وتانك كبير وآلاف العبوات الفارغة والاستيكارات ومعدات بمصنع بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.