طريقة إلغاء علامة نشط الآن بتطبيق ماسنجر

يقوم العديد من مستخدمي تطبيق ماسنجر بالبحث عن خطوات إلغاء علامة نشط الآن بجانب كيفية إخفاء قائمة الأصدقاء النشيطين على الإنترنت في الوقت الحالي وخلال السطور التالية نستعرض طريقة إلغاء علامة حالة نشط الآن عبر ماسنجر سواء على تطبيق الموبايل أو الحاسب.

إلغاء نشط الآن بتطبيق ماسنجر

- إلغاء ظهور من خلال تطبيق ماسنجر في الهاتف عبر فتح تطبيق ماسنجر والضغط على صورة الملف الشخصي الموجودة أعلى الشاشة ثم الضغط على زر الحالة النشطة بجانب علامة التحدث الخضراء أسفل عنوان "الأشخاص" ثم الضغط على قفل بجانب عرض متى تكون نشطًا" وسيعرض رسالة تحذيرية تخبرك أن الأصدقاء لن يقدروا على رؤية نشاط الحالة ثم الضغط على إغلاق للتأكيد الموجودة في أسفل الرسالة التحذيرية.

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- إخفاء الحالة من خلال الكمبيوتر عبر فتح الفيس بوك والنقر على أيقونة ماسنجر ثم على رؤية الجميع في ماسنجر ثم الضغط على الإعدادات على شكل أيقونة تروس في أعلى يسار نافذة الماسنجر بمجرد الضغط عليها ستظهر قائمة منسدلة ثم الضغط على الإعدادات والضغط على أيقونة التحول الأخضر بمجرد الضغط عليها ستتحول إلى اللون الأبيض وسيعكس الطابع الزمني "آخر نشاط" الذي يظهر بجوار الاسم عندما يصبح غير نشط عن الوقت الذي تم الضغط فيه على هذا الزر.

- أما إخفاء قائمة النشطين الآن فيتم فقط عبر الكومبيوتر لأنه لا يمكن إخفاء قائمة النشطين الآن على تطبيق ماسنجر على الهاتف عبر التأكد من أن الشريط الجانبي مفتوح. إذا لم تظهر قائمة جهات الاتصال النشطين الآن على الإنترنت في الجانب الأيمن من الصفحة فقائمة الأشخاص النشطين الآن مخفية بالفعل من خلال الضغط على الإعدادات ستجدها على شكل تروس في أسفل شريط المحادثة الجانبية ستظهر قائمة منبثقة على إخفاء الشريط الجانبي سيظهر هذا الخيار في منتصف الشريط الجانبي ويجب أن يختفي شريط محادثة الفيسبوك من الجانب الأيسر من الشاشة مما سيزيل كل النقاط الخضراء التي تعبر عن "النشط الآن" والأسماء المتعلقة بها ثم الضغط على شريط المحادثة في أسفل يمين شاشة الفيسبوك إذا كانت هناك رغبة في استرجاع الشريط الجانبي مرة أخرى.

عبارة آخر نشاط

- يجب العلم أنه من خلال ماسنجر يجب الأخذ في الاعتبار أن العبارة الزمنية "آخر نشاط" تُشير إلى اللحظة التي أصبح فيها غير نشط ولا يمكن إلغاء العبارة الزمنية "آخر نشاط".

يجب أن يصبح الحساب غير نشط على كلا من تطبيق الماسنجر وموقع الفيسبوك حتى يظهر الملف الشخصي بأنه غير نشط.

و ماسنجر هو تطبيق ومنصة مراسلة فورية تملكه وتطوره شركة ميتا بلاتفورمز، تم تطويره في الأصل باسم دردشة الفيس بوك في عام 2008، الشركة حسنت من خدمة المراسلة في عام 2010، وبالتالي أصدرت بشكل مستقل تطبيق فيس بوك ماسنجر لنظام أي أوس أس وأندرويد في أغسطس 2011، وأصدرت بشكل مستقل فيسبوك بورتال للمراسلة المبنية على الاتصال في الربع الأخير من عام 2018.