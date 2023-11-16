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رياضة

الأهلي 2007 يواجه المقاولون العرب في بطولة الجمهورية

الأهلى 2007، فيتو
الأهلى 2007، فيتو

الاهلى 2007، يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 اليوم الخميس مع المقاولون العرب، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

الأهلى 2007 يواجه المقاولون العرب

يدخل أهلي ٢٠٠٧ المباراة وهو يمتلك في رصيده ٢٨ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.

وفاز أهلي ٢٠٠٧ على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، مسجلًا ٢٣ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.

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الجهاز الفني لفريق أهلي 2007

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

أهلي 2003 يفوز على مودرن فيوتشر 

من جهة أخرى حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003  فوزًا كبيرًا على ضيفه مودرن فيوتشر، بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم الأحد الماضيعلى ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

افتتح سمير محمد التسجيل للأهلي في الدقيقة الأولى، وأضاف علي نادر ٣ أهداف «هاتريك»، وقلص مودرن فيوتشر الفارق قبل أن يسجل سمير محمد هدفه الثاني والخامس للأهلي، وأهدر بعدها مودرن فيوتشر ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٥ - ١.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2003» رصيده إلى ٢٤ نقطة، بعدما فاز في ٨ مباريات وخسر ٣ مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، وعلى مودرن فيوتشر ٥ - ١، مسجلًا ٢٢ هدفًا، مقابل ٩ أهداف في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2003

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلًّا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وياسين كامل مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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