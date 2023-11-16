معدات جديدة بقيمة 37 مليون جنيه لمواجهة الأمطار والمظهر العام بالمنوفية

شهد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اصطفاف المعدات والسيارات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية 37 مليونا و152 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد عدلي مدير إدارة مرور المنوفية، المهندس إبراهيم مرعي مدير الإدارة الفنية بالديوان العام.

حيث أشار المحافظ إلى أن المنوفية تعد أولى محافظات الجمهورية في توريد معدات منظومة النظافة لهذا العام 2023/2024، مضيفًا أن المعدات الجديدة تضم عدد 3 سيارات مجهزة برج إنارة، 4 سيارات مجهزة قلاب 6 أطنان، 3 سيارات مجهزة قلاب 20 طنا، 3 سيارات مجهزة شفط مياه كسح، 1 سيارة مكنسية بإجمالي 14 معدة للمساهمة في إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة.

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توزيع المعدات

كما وجه المحافظ بتوزيع تلك المعدات وفق الخطة المقررة على أن تشمل وحدة التدخل السريع وكافة مراكز ومدن المحافظة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والإهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب.

فيما أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى، لافتًاَ إلى أن تلك المعدات ستساهم وبشكل ملحوظ في التعامل في شفط مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعًا لبؤر المياه خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين فضلًا عن التدخل الفوري في كافة الأزمات والطوارئ.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم منظومة المخلفات الصلبة ومواجهة الأزمات والكوارث والمواقف الطارئة والتأكد من مراجعة وجاهزية كافة المعدات والآليات ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.