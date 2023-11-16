الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

معدات جديدة بقيمة 37 مليون جنيه لمواجهة الأمطار والمظهر العام بالمنوفية

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال تفقد المعدات، فيتو

شهد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اصطفاف المعدات والسيارات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية 37 مليونا و152 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد عدلي مدير إدارة مرور المنوفية، المهندس إبراهيم مرعي مدير الإدارة الفنية بالديوان العام.

حيث أشار المحافظ إلى أن المنوفية تعد أولى محافظات الجمهورية في توريد معدات منظومة النظافة لهذا العام 2023/2024، مضيفًا أن المعدات الجديدة تضم عدد 3 سيارات مجهزة برج إنارة، 4 سيارات مجهزة قلاب 6 أطنان، 3 سيارات مجهزة قلاب 20 طنا، 3 سيارات مجهزة شفط مياه كسح، 1 سيارة مكنسية بإجمالي 14 معدة للمساهمة في إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة.

Advertisements

توزيع المعدات

كما وجه المحافظ بتوزيع تلك المعدات وفق الخطة المقررة على أن تشمل وحدة التدخل السريع وكافة مراكز ومدن المحافظة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والإهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب.

فيما أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى، لافتًاَ إلى أن تلك المعدات ستساهم وبشكل ملحوظ في التعامل في شفط مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعًا لبؤر المياه خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين فضلًا عن التدخل الفوري في كافة الأزمات والطوارئ.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم منظومة المخلفات الصلبة ومواجهة الأزمات والكوارث والمواقف الطارئة والتأكد من مراجعة وجاهزية كافة المعدات والآليات ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المخلفات الصلبة منظومة المخلفات الصلبة منظومة النظافة مواجهة الأمطار وحده التدخل السريع

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين

تفاصيل اللقاء الأخير بين الشعراوى ومحمود على البنا، ونجل البنا: أتعجب من عدم إذاعة الأذان بصوت والدى فى التليفزيون المصرى (فيديو)

ملتقى جامعة المنوفية يناقش تمويل المشروعات البحثية

محافظ المنوفية: تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينتى شبين الكوم وأشمون

بسبب تسرب الغاز، وفاة طفلين شقيقين بالمنوفية

مياه المنوفية ترفع درجة الاستعداد وتناشد المواطنين تقليل الاستهلاك خلال الأمطار

سقوط أمطار غزيرة بالمنوفية والمحافظ يوجه برفع درجة الاستعداد (فيديو وصور)

العثور على حديث ولادة متوفى أمام مسجد بالمنوفية

الأكثر قراءة

أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

بيان عاجل من السعودية بشأن قرارات مجلس الأمن الخاصة بغزة

طفل غزة للمصريين: بطلب معالجة رجلي ليه بتقطعوها خلوني أمشي، والرئيس يستجيب

نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل

أمر رئاسي بسرعة استقبال طفل فلسطيني وتوفير كافة الرعاية الطبية له في مصر

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

مصدر بالأهلي يكشف موعد توقيع عمر كمال عبد الواحد

وصول عبد الله كحيل طفل غزة المصاب إلى معبر رفح ونقله لأحد المستشفيات المصرية

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المبيدات الحشرية تهدد القدرة الإنجابية للرجال

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 17-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم

أسعار الشوفان اليوم الخميس 16-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة جيبوتي.. نتائج منتخب مصر مع فيتوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بقرب السفر إلى الأراضي المقدسة

هل يكلمنا الله يوم القيامة في وقت واحد؟.. أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية