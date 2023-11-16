الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

نسرين طافش تنتهي من الاستكتاب بمصلحة الطب الشرعي في معارضتها على حبسها 3 سنوات

نسرين طافش، فيتو
نسرين طافش، فيتو

انتهت الفنانة نسرين طافش من الاستكتاب بمصلحة الطب الشرعي أمام خبراء التزييف والتزوير لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة بالجلسة المقبلة.

وجاء ذلك وفقًا لقرار محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، بالجلسة السابقة بدعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023.  

توجهت اليوم الفنانة نسرين طافش إلى النيابة العامة بأكتوبر صحبة دفاعها، ثم توجهت مع مندوب من النيابة العامة إلى مصلحة الطب الشرعي بزينهم لإجراء عملية الاستكتاب.

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وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليه من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجني عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

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