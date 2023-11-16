خطة فيتوريا للفوز على جيبوتى، وصلاح يقود التشكيل المتوقع

منتخب مصر، يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم، مرحلة جديدة في مسيرته الكروية تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، عندما يواجه اليوم الخميس نظيره منتخب جيبوتي، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، وهو اللقاء الذي يحتضنه استاد القاهرة الدولي.

لابديل عن الفوز أمام جيبوتى

يدرك البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن الشارع الكروي في مصر، سيبدأ من اليوم تقييم تجربته من الفراعنة بشكل موضوعي، فخرج الخواجة في تصريحات صحفية ليؤكد أنه يبذل قصارى جهده طوال الفترة الماضية من أجل تحقيق بداية قوية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وأنه أبلغ لاعبيه أنه لن يقبل بديلا عن الفوز في مباراتي جيبوتي وسيراليون بالجولتين الافتتاحيتين من التصفيات من أجل اعتلاء صدارة المجموعة الأولى مبكرا، وهو ما يسهل ويعزز فرصته في التأهل للمونديال.

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نجح البرتغالى روى فيتوريا بعد تسلمه مسئولية القيادة الفنية لمنتخب مصر فى تصحيح مسار الفريق فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 فى كوت ديفوار، وقاده للتأهل للـ«كان» بعد تصدر المجموعة الرابعة محققا الفوز فى مبارياته الأربع بالتصفيات بدءا من الجولة الثالثة وحتى الجولة الأخيرة، بعد أن تعثر الفراعنة فى الجولة الثانية بخسارة مذلة أمام إثيوبيا فى الجولة الثانية بهدفين نظيفين أطاحت بمديره الفنى السابق إيهاب جلال.

ومباراتا منتخب مصر أمام جيبوتى وسيراليون فى افتتاح مشوار منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 ستكونان حاسمتين لمصير فيتوريا مع منتخب مصر، لذلك سيكون الخواجة مطالبا بتحقيق الفوز بهما، لأنهما سيحددان بوصلة الفراعنة نحو التأهل للمونديال، وخسارة أى نقطة فى هاتين المباراتين ستكون بمثابة الابتعاد خطوات ليست بالقليلة عن إدراك عرس المونديال، وهو الحلم والهدف الأسمى الذى من أجله تم استقدام الخواجة البرتغالى ومنحه مئات الآلاف من الدولارات.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيلة الأساسية، التي ينوي الدفع بها أمام منتخب جيبوتي، في اللقاء المحدد له اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني، أن فيتوريا ينوي الدفع بالقوة الضاربة في مواجهة جيبوتي، سعيا منه لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط للفريق في تصفيات المونديال، إلى جانب تحقيق فوز عريض يبعث من خلاله برسالة تحذير لباقي منتخبات المجموعة الأولى.

وبات من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراته أمام جيبوتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

وتذاع مباراة مصر وجيبوتي، على قنوات «أون تايم سبورتس 1»، مساء اليوم الخميس، بالإضافة إلى شبكة قنوات «بي إن سبورتس» المالك الحصري لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

واستقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيلة الأساسية، التي ينوي الدفع بها أمام منتخب جيبوتي، في اللقاء المحدد له غدا الخميس، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد فتح هيئة استاد القاهرة لجماهير مصر

قررت هيئة استاد القاهرة فتح أبوابها لجماهير مصر في المباراة المرتقبة أمام جيبوتي اليوم في الثانية ظهرًا.

وتمت الموافقة الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة منتخب مصر، لضربة البداية في أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة جيبوتي، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات.