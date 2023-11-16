عبد السند يمامة يكشف خطورة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

الهجوم البري على غزة، كشف المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد خطورة تهجير الفلسطينيين.

وأضاف المرشح الرئاسي في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن تهجير الفلسطينيين بمثابة إعلان بتصفية القضية الفلسطينية والتخلي عن المسجد الأقصى.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على محطة للوقود تؤوي نازحين وسط غزة.

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قصف محطة وقود في غزة

وقال المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصة "إكس"، إن فرق الإسعاف تواصل البحث عن مفقودين.

غزة، وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية شنت سلسلة هجمات على مخيم النصيرات وسط القطاع والمناطق الشمالية لمدينة غزة.

كما ذكرت أن قصف منزلين بالنصيرات أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وتابعت أن القوات الإسرائيلية نفذت غارات جوية كثيفة في بيت لاهيا ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل ضوئية. وأشارت الوكالة إلى أن المدفعية قصفت أحياء متفرقة من مدينة غزة خاصة حي الرمال.

قرار مجلس الأمن بشأن غزة

واعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، قرارا يدعو لهدن إنسانية "عاجلة وممددة"، في أول قرار من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل 40 يوما، في الوقت الذي اقتحمت فيه إسرائيل مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد ساعات فقط من الانسحاب منه وسط موجة تنديد واسعة النطاق.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به مالطا، على تأييد 12 دولة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، ولم تعترض عليه أي دولة، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، وهي روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.