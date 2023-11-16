حزب المستقلين الجدد يبدأ الحملة الالكترونية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

حزب المستقلين، بدأ حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب حملته الإلكترونية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024 من خلال إطلاق صفحات علي السوشيال ميديا بخمس لغات.

صفحات بخمس لغات



وأشار حزب المستقلين الجدد فى بيان له أن الحملة بدأت من الأمس الأربعاء بإطلاق صفحات علي تطبيق الفيس بوك باللغة الإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والألمانية .



كشف الإنجازات التى تمت

واكد الحزب علي ان الهدف من هذه الصفحات هو التعريف بدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي وبيان الانجازات التي تمت علي ارض مصر في خلال السنوات الماضيه.



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ويؤمن الحزب بان تللك الصفحات والتي تمثل جزء من خطه الكترونيه متكامله يتبناها الحزب من اجل توضيح حقيقه الموقف المصري في القضايا المختلفه بصوره واضحه وكذا بيان فاعليات انتخابات الرئاسه المصريه للعالم كله



مخاطبة المصريين بالخارج

واكدت فاطمه عبد الواسع واحمد صلاح المسئولان عن الحمله بان هذه الصفحات هي تخاطب الجنسيات المختلفه في الداخل وفي الخارج وانه سيكون هناك متابعه علي مدار الساعه وان هذه الصفحات ستستمر بعد الانتخابات الرئاسيه كمنبر متعدد اللغات يخاطب العالم كله

ترجمة كل توجيهات الرئيس السيسي

واكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد ان هذه الصفحات لها وظيفة أخري وهي ترجمة كل توجيهات الرئيس السيسي وقراراته تجاه القضية الفلسطينية ودعم غزة



و أضاف ان هذه الصفحات أطلقت أيضا لدعم الحكومة الحالية وترجمة كل انشطتها ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية وذلك لإطلاع العالم اجمع أن مسيرة مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخطة الرئيس السيسي في تطور وتقدم وتسير وفقا لما نصت عليه في ظل الظروف والتحديات الاقليمية والعالمية التي يشهدها العالم