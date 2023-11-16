الزمالك يكتفي بجهاز معتمد جمال ويرفض إضافة تعديلات

رفض مسئولو نادي الزمالك، إضافة أي مدرب مصري جديد للجهاز الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة معتمد جمال.

وأوضحت مصادر أن النادي يتمسك بمنح الفرصة لمعتمد جمال وجهازه المعاون بشكل مؤقت لحين حسم مصير وجود جهاز فني اجنبي من عدمه.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس على راحة من تدريبات الفريق علي أن يستأنف اللاعبين مرانهم غدا الجمعة استعدادا لمواجهة أبو سليم.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض الأمس أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشاد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتجربة الودية التي خاضها الأبيض، أمام توت عنخ أمون على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال مدرب الزمالك

وأوضح معتمد جمال أن المباراة الودية كانت مفيدة لتجربة بعض اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة مع الزمالك بصورة كبيرة في الفترة الماضية.

وأثنى القائم بأعمال المدير الفني على البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق موضحًا أن اللاعب كان يتدرب مع الفريق وبعيدا عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، لكنه يجتهد ويبذل قصارى جهده وسيكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة.

وتابع قائلا:" سنواجه الهلال الليبي يوم الأحد المقبل في بروفة ودية أخيرة قبل لقاء أبو سليم، واخترنا مواجهة الهلال بسبب تقارب مستواه مع فريق أبو سليم الليبي قبل مواجهة الأخير في الكونفدرالية".

وأوضح معتمد جمال أنه طالب اللاعبين بالتركيز استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي، وحذر من الاستهتار بالمنافس، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء المقبل في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، لخوض اللقاء الودي الثاني أمام الهلال الليبي بعد الفوز على توت عنخ آمون استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز فريق الزمالك على نظيره توت عنخ أمون بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك ضد الهلال الليبي

مباراة الزمالك والهلال الليبي الودية تقام يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري في ظل خطة الجهاز الفني لتجهيز الفريق فنيا وبدنيا قبل انطلاق مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

Advertisements

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراتين من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية، والاطمئنان على اللاعبين العائدين من الإصابة.