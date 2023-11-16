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أخبار مصر

لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا، مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع "چان دي نال" البلجيكية

مدبولي يشهد توقيع
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع "چان دي نال" البلجيكية،فيتو

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "چان دي نال" البلجيكية، الرائدة في مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية، بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وچان دي نال، رئيس مجلس إدارة الشركة البلجيكية. 


وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كُل من، المهندس صلاح عزت، نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد/ ويم دوت، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري بشركة "چان دي نال".

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وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث إن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيدًا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات.  

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشركة المصرية لنقل الكهرباء وزير الكهرباء

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