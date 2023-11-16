الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

مرتضى منصور أمام المحكمة من جديد بتهمة سب ممدوح عباس

ممدوح عباس ومرتضي
ممدوح عباس ومرتضي منصور، فيتو

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، جلسة الجنحة المباشرة المرفوعة من ممدوح عباس، والتي حملت رقم 2245 حصر رقم 1496 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف.

اتهام مرتضى منصور بسب الخطيب

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الاقتصادية، حجز جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهام جديد بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 23 سبتمبر المقبل للحكم.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

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الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور

وأضاف عثمان، أن الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور مُعاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة، بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

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